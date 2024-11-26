* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 26 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил основателя «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ушанги Мамулашвили (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), вербовавшего наёмников для участия в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), к 23 годам исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила во вторник, 26 ноября, пресс-служба Генпрокуратуры.

Кадр из видео Ушанги Мамулашвили (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В 2014–2024 годах Мамулашвили вербовал иностранных наёмников, в основном из бывших военнослужащих Вооружённых сил Грузии, обучал и вооружал завербованных и обеспечивал их участие в боевых действиях, получив за указанные действия вознаграждение в размере, эквивалентном более 23 млн рублей.

«Он осуждён по ч. 1 ст. 359 УК РФ («Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наёмника, а равно его использование в вооружённом конфликте»), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»)», — указано в сообщении.

Также суд заочно приговорил граждан Грузии 34-летнего Гиорги Руситашвили, 30-летнего Нодара Петриашвили и 54-летнего Вано Надирадзе, признанных виновными в наёмничестве, к 14 годам лишения свободы каждого, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в октябре директор ФСБ Александр Бортников проинформировал, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют не менее 18 тыс. иностранных наёмников, и больше всего среди них граждан Франции, Польши и Грузии.

Вв августе американский портал War Zone сообщил, что в атаках на Курскую область, совершённых ВСУ, участвуют грузинские наёмники. Источник издания, знакомый с ситуацией, уточнил, что в нападении украинских военных на российский регион задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона».