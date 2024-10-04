Астана, 4 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) участвуют не менее 18 тыс. иностранных наёмников. Больше всего среди них граждан Франции, Польши и Грузии. Об этом 4 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

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«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, которая достигла 18 тыс. человек из более чем 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства», ― уточнил глава ведомства.

Он добавил, что среди иностранных наёмников особенно широко представлены польские, французские и грузинские боевики. Также, по словам Бортникова, в последнее время фиксируется увеличение числа наёмников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки.

«Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», ― добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в посольстве России в Париже 2 сентября заявили, что посольство Украины во Франции открыто вербует наёмников для участия в боях на стороне вооружённых формирований киевского режима ― призыв вступать в «Интернациональный легион» ВСУ и анкета для кандидатов размещены на сайте диппредставительства. Отмечается, что рекрутинг наёмников также активно ведётся и во франкоязычных группах в социальных сетях.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что французов неоднократно замечали в зоне боевых действий на стороне ВСУ, несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие своих граждан в украинском конфликте, а наёмничество во Франции является уголовным преступлением.

Ранее в посольстве России в Лондоне сообщили, что украинские дипмиссии за рубежом активно принимают участие в рекрутировании иностранных боевиков для ВСУ, в том числе в так называемый интернациональный «добровольческий» легион. Дипломат заявил о наличии оснований полагать, что посольство Украины в Великобритании вербует наёмников для участия в конфликте против России.