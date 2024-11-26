Воронеж, 26 ноября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области. Об этом 26 ноября сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор.

Как уточнил Гусев, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных служб. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ростовской области отражают атаку вражеских беспилотников. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, обнаружено и уничтожено четыре дрона, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны армии России сбили четыре управляемые авиационные бомбы украинской армии в приграничных районах Курской области.