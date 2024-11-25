Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов отражают средства противовоздушной обороны в Ростовской области. Об этом 26 ноября сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено четыре БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда», — написал Слюсарь.

По данным врио губернатора Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, силы ПВО продолжают работу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Брянской области обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны армии России сбили четыре управляемые авиационные бомбы украинской армии в приграничных районах Курской области.

25 ноября стало известно, что средства ПВО ВС России за сутки сбили восемь баллистических ракет. Также были сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 45 беспилотников противника. В этот же день в Минобороны сообщили о 23 сбитых украинских дронах над несколькими регионами страны.