Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине провокационны и нагнетают напряжённость на континенте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Alexis Sciard/Global Look Press

По его словам, Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Франции в военном конфликте.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — сказал представитель Кремля журналистам на полях ПМЭФ.

Как передавало ИА Регнум, Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, заявил 6 июня Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. Кроме того, по словам президента, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ.

Также Макрон заявил, что Франция разрешила Украине применять своё оружие для нанесения ударов по России.

В свою очередь глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал решение Макрона отправить Киеву истребители Mirage. Он назвал французского лидера «сумасшедшим» и в очередной раз призвал прекратить снабжать Украину оружием и оказывать ей военную помощь.

Ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту. Об этом 28 мая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет находиться в зоне поражения Вооружённых сил России.