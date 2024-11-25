Брянск, 26 ноября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа ликвидирован силами противовоздушной обороны (ПВО) армии России над территорией Брянской области. Об этом 25 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Как уточнил глава Брянской области, обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат украинской армии.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — написал губернатор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что силы противовоздушной обороны армии России сбили четыре управляемые авиационные бомбы украинской армии в приграничных районах Курской области.

Кроме того, 25 ноября стало известно, что силы ПВО ВС России за сутки сбили восемь баллистических ракет. Также были сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 45 беспилотников противника.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о 23 сбитых украинских дронах над несколькими регионами страны. Восемь БПЛА удалось сбить над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской и ещё три — над Белгородской областью.