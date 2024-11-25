Курск, 25 ноября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны армии России сбили четыре управляемые авиационные бомбы украинской армии в приграничных районах Курской области. Об этом 25 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Владислав Сергиенко/РИА Новости

«Четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 ноября стало известно, что силы ПВО Вооружённых сил России за сутки сбили восемь баллистических ракет. Также были сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 45 беспилотников противника.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о 23 сбитых украинских дронах над несколькими регионами страны. Восемь БПЛА удалось сбить над Калужской областью, семь — над Курской, пять над Брянской и ещё три над Белгородской областью.

В ночь на 25 ноября подразделения ПВО сбили три украинских беспилотника в Калужской области. В результате падения обломков на территории промышленного предприятия возник пожар. Пострадавших нет.