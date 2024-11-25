Вашингтон, 25 ноября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск заявил о бесполезности для США истребителей F-35 в эпоху развития беспилотных технологий и назвал идиотами тех, кто продолжает создавать эти самолёты.

Sra Nicholas Rupiper/U. S. Air/Global Look Press

«Некоторые идиоты всё ещё производят пилотируемые истребители, такие как F-35», — написал он 24 ноября в соцсети X (бывш. Twitter), опубликовав видео скоординированного полёта роя дронов.

Маск также добавил эмодзи в виде мусорного ведра. Пользователь в комментариях попытался возразить бизнесмену. На это миллиардер заявил, что у F-35 «отвратительная конструкция».

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Маска кандидатом на пост одного из руководителей будущего министерства государственной эффективности. Бизнесмен заявил, что станет угрозой для бюрократии.

Американский общественный проект по надзору за правительством 21 ноября опубликовал отчёт, в котором говорится, что власти США одобрили серийное производство F-35, несмотря на то, что истребитель не прошёл проверку на соответствие требованиям эксплуатации. Были выявлены проблемы в надёжности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.