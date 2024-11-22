Вашингтон, 22 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Власти США одобрили полномасштабное производство истребителей F-35, которые по итогу проверки не соответствовали требованиям эксплуатации. Об этом сообщается в опубликованном отчёте американского общественного проекта по надзору за правительством (POGO).

Chief Warrant Officer Akeel Aust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты проекта заявили о несоответствии F-35 требованиям о надёжности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта. Однако с учётом всех известных ранее недостатков, Министерство обороны США приняло решение в марте 2024 года одобрить полноценное производство истребителей. Как отмечается в сообщении, конгресс не сумел выполнить свои надзорные функции, так как между публикацией отчёта о тестах и одобрением прошло слишком мало времени.

«F-35 не выполнил все требования к готовности, надёжности и ремонтопригодности, кроме одного. Неприемлемо, что F-35 не может соответствовать даже таким скромным требованиям. Выявлены многочисленные недостатки, которые, как можно ожидать, не позволят сделать вывод о том, что F-35 готов к бою», — заявили аналитики POGO.

Среди дефектов, выявленных в ходе испытаний, значатся невозможность разместить необходимое вспомогательное оборудование на десантном корабле, низкая практичность, постоянные ложные тревоги и сбои в работе искусственного интеллекта ALIS, которая является основой технического обслуживания самолетов F-35, а также неспособность самолетов поддерживать стелс-функции и низкая точность стрелкового оружия, на которую повлияли проблемы с конструкцией и установкой.

30 сентября пресс-служба Пентагона сообщила, что ведомство потратит более $1 млрд долларов на усовершенствование F-35. Как передавало ИА Регнум, для этих целей Минобороны США заключило контракт с корпорацией RTX, точнее с её филиалом Pratt and Whitney Military Engines, производящей авиационные двигатели военного назначения.