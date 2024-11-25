* является членом сообщества, деятельность которого признана в РФ террористической

Оттава, 25 ноября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может быть завершён «без единого выстрела», если страны — члены НАТО согласятся принять Киев в альянс. Такое мнение 25 ноября высказал экс-президент Украины Пётр Порошенко (является членом сообщества, деятельность которого признана в РФ террористической).

Максим Блинов/РИА Новости Пётр Порошенко

«Что является главной составляющей нашей победы? Членство в НАТО. Мы можем выиграть <этот конфликт> без единого выстрела, только с одной подписью. И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу всё изменит», — заявил предприниматель во время сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Канаде.

Порошенко также призвал страны Запада выделять не менее 0,25% ВВП на поддержку Киева и исключил территориальные компромиссы с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин заявил, что в урегулировании конфликта на Украине не может быть никаких «разменов». Глава государства напомнил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от возможности переговоров — однако такие договорённости, по его словам, не должны идти в ущерб российским интересам.

В июне Путин на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе вывод украинских формирований из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Российские власти неоднократно подчёркивали, что для Москвы абсолютно недопустимо вступление Украины в Североатлантический альянс и что данный пункт не может быть частью каких-либо мирных договорённостей.

21 ноября агентство Gallup со ссылкой на данные своего опроса сообщило, что более половины (52%) граждан Украины считают, что руководители киевского режима должны как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения военного конфликта. Социологи напомнили, что в 2022 году проведение переговоров поддерживали всего 22% респондентов, в 2023 году — 37%.