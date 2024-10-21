Вашингтон, 21 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Для России абсолютно недопустимо вступление Украины в НАТО. Это не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, заявил 21 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Дабы ни у кого не было иллюзий, хочу сразу подтвердить, что членство Украины в НАТО в любом территориальном виде для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», — сказал он на заседании Совбеза ООН на тему украинского конфликта.

В свою очередь Россия готова к развитию добрососедских отношений с нейтральной и внеблоковой Украиной. До госпереворота 2014 года это было зафиксировано в её конституции и прописано в российско-украинских договоренностях, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук подчёркивал, что вступление Украины в НАТО автоматически будет означать невозможность никакого дипломатического урегулирования конфликта. По его словам, Россия постоянно предупреждает об опасности, которую будет нести вступление Киева в альянс.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» страны с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Позднее в этот же день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ещё преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов этого «плана победы». При этом он назвал этот проект «сильным сигналом», который Запад принимает.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом станет заявление последнего об отказе от намерений вступить в НАТО. Киевский режим должен вывести своих боевиков из новых регионов и признать новые территориальные реалии, подчёркивал российский лидер.