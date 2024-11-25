Москва, 25 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Украинский политолог Вадим Карасёв заподозрил президента Франции Эммануэля Макрона в передаче тайного послания министру иностранных дел России Сергею Лаврову на полях саммита «Группы двадцати» в Бразилии. Об этом он рассказал в понедельник, 25 ноября, в интервью YouTube-каналу Politeka.

Zuma/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — заявил эксперт, имея в виду церемонию фотографирования на саммите «Большой двадцатки».

Он отметил, что, несмотря на общую ситуацию в мире, Россия не находится в изоляции.

Как сообщило ИА Регнум, 19 ноября агентство Bloomberg проинформировало, что Макрон и Лавров пожали руки на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который проходил с 18 по 19 ноября. В Сети также появилась видеозапись с моментом рукопожатия.

Французский лидер поднялся на трибуну, на которой участники саммита выстроились, чтобы сделать общую фотографию. Макрон подошёл к Лаврову и протянул ему руку. После рукопожатия они в течение нескольких секунд успели побеседовать.

Лавров позднее подтвердил, что Макрон пожал ему руку во время саммита. Глава МИД РФ отметил, что это нормально, если люди знакомы. Он также подчеркнул, что считает ненормальной, скорее, ситуацию, когда европейские лидеры «шарахаются» от российских представителей на публичных мероприятиях. Дипломат напомнил, что на другом саммите G20, который проходил в Индии, глава Европейского совета Шарль Мишель не стал пожимать ему руку, подскочил и отвернулся.

20 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала стремление Макрона пожать руку Лаврову примером политики двух стульев.