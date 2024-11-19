Москва, 19 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал ему руку по время саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, и отметил, что это нормально, если люди знакомы.

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров отметил, что считает ненормальной, скорее, ситуацию, когда европейские лидеры «шарахаются» от российских представителей на публичных мероприятиях, приведя в пример случай на другом саммите G20 в Индии. Дипломат уточнил, что глава Европейского Совета Шарль Мишель тогда не стал пожимать ему руку, подскочил и отвернулся.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930317" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября была принята итоговая декларация саммита G20. Лидеры стран «Большой двадцатки» отметили, что встретились в Рио-де-Жанейро для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, для продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Участники саммита выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения.

Лавров заявил, что Россия согласилась с пунктом декларации G20 по Украине, который подразумевает «честное и разумное» урегулирование украинского конфликта. В декларации отмечается, что лидеры стран «Большой двадцатки» приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, которые направлены на достижение устойчивого мира.