Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите стран «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро в Бразилии пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Соответствующие кадры появились в Сети.

кадр из видео

На опубликованной видеозаписи видно, как французский лидер поднимается на трибуну, на которой участники саммита выстроились, чтобы сделать общую фотографию. Макрон подошёл к Лаврову и протянул ему руку. После рукопожатия они в течение нескольких секунд успели побеседовать.

Саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Россию на саммите представлял Сергей Лавров. Он прибыл в Бразилию 17 ноября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930264" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Документ включает несколько пунктов. Участники саммита выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, обсудили неспокойную ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения. В декларации не говорится о том, что заявление не было подписано всеми странами, присутствовавшими на мероприятии.

Газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что несколько европейских делегаций саммита «Большой двадцатки» якобы настаивали на том, что формулировки в итоговой декларации в отношении России по поводу украинского конфликта должны быть жёстче. Вместе с тем, как отмечалось в публикации, западные политики вскоре приняли решение отказаться от своих требований, поскольку это создавало риски, что итоговую декларацию не примут.