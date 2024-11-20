Москва, 20 ноября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в бразильском Рио-де-Жанейро, вероятно, демонстрирует политику «двух стульев» Парижа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что видела своими глазами, как президент Франции захотел пожать руку Лаврову. Официальный представитель МИД призналась, что на следующий день к ней подошел человек, имеющий французское происхождение, и задал вопрос о допустимости такого поведения и причинах поступка Макрона.

Собеседник, по словам Захаровой, выразил недоумение из-за этого и заметил, что президент Франции постоянно пытается очернить Россию и поддерживает решения против Москвы.

Как сообщило ИА Регнум, 19 ноября агентство Bloomberg проинформировало, что Макрон и Лавров пожали руки на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Саммит G20 проходил с 18 по 19 ноября. В Сети также появилась видеозапись с моментом рукопожатия.

Французский лидер поднялся на трибуну, на которой участники саммита выстроились, чтобы сделать общую фотографию. Макрон подошёл к Лаврову и протянул ему руку. После рукопожатия они в течение нескольких секунд успели побеседовать.

Лавров позднее подтвердил, что Макрон пожал ему руку по время саммита. Глава МИД РФ отметил, что это нормально, если люди знакомы. Он также подчеркнул, что считает ненормальной, скорее, ситуацию, когда европейские лидеры «шарахаются» от российских представителей на публичных мероприятиях. Лавров напомнил, что на другом саммите G20, который проходил в Индии, глава Европейского совета Шарль Мишель не стал пожимать ему руку, подскочил и отвернулся.