Москва, 25 ноября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД РФ Илью Рогачёва спецпредставителем по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества. Соответствующий указ был подписан главой государства 25 ноября.

Павел Бедняков/РИА Новости Илья Рогачёв

«Возложить на посла по особым поручениям МИД РФ Илью Рогачёва обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества», — отмечается в документе.

Указ в ступил в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября российский лидер также назначил вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». В апреле Путин заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания МТК «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом.

В октябре Путин назначил замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина спецпредставителем президента по вопросам экономического сотрудничества со странами БРИКС. Также Орешкин стал отвечать за взаимодействие с Новым банком развития.