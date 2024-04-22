Москва, 22 апреля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом, заявил 22 апреля на встрече с ветеранами и строителями БАМа президент Владимир Путин.

кадр из видео Президент РФ Владимир Путин

«Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик Советского Союза, транспортный коридор «Север — Юг» должен стать примером самой широкой международной кооперации. Мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте», — сказал он.

По словам президента, МТК своим масштабом напоминает БАМ.

«Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом», — указал Владимир Путин.

Он добавил, что маршрут прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и глобального Юга.

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Как передавало ИА Регнум, 15 апреля глава государства во время рабочей встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным пообещал развивать международный транспортный коридор «Север — Юг». Так он отреагировал на слова главы региона о том, что для развития порта Оля, приобретающего всё более важное значение для области, необходим современный флот и продолжение программы модернизации судов.

Ранее газета The New York Times писала, что международный транспортный коридор «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации подчеркнули, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.