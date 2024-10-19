Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС
Москва, 19 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назначен спецпредставителем президента по вопросам экономического сотрудничества со странами БРИКС. Соответствующий указ 19 октября подписал президент России Владимир Путин.
«Возложить на заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС», — указано в тексте документа.
Также Орешкин будет отвечать за взаимодействие с Новым банком развития.
Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Путин на деловом форуме БРИКС отметил, что Россия открыта взаимовыгодному деловому сотрудничеству. По его словам, в стране формируются комфортные, глобально-конкурентные условия работы для отечественного и иностранного бизнеса. В первую очередь РФ уделяет внимание сотрудничеству с государствами — членами БРИКС.
Позднее российский лидер заявил о разработке государствами-членами БРИКС собственного аналога системы SWIFT. Международная банковская система SWIFT существует для обмена платежами между странами. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших банков по всему миру.