Москва, 19 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назначен спецпредставителем президента по вопросам экономического сотрудничества со странами БРИКС. Соответствующий указ 19 октября подписал президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Максим Орешкин

«Возложить на заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС», — указано в тексте документа.

Также Орешкин будет отвечать за взаимодействие с Новым банком развития.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Путин на деловом форуме БРИКС отметил, что Россия открыта взаимовыгодному деловому сотрудничеству. По его словам, в стране формируются комфортные, глобально-конкурентные условия работы для отечественного и иностранного бизнеса. В первую очередь РФ уделяет внимание сотрудничеству с государствами — членами БРИКС.

Позднее российский лидер заявил о разработке государствами-членами БРИКС собственного аналога системы SWIFT. Международная банковская система SWIFT существует для обмена платежами между странами. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших банков по всему миру.