Москва, 25 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». Соответствующий указ опубликован 25 ноября на официальном портале правовой информации.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев

«Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Путин во время рабочей встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным пообещал развивать МТК «Север — Юг». Так он отреагировал на слова главы региона о том, что для развития порта Оля, приобретающего всё более важное значение, необходим современный флот и продолжение программы модернизации судов.

22 апреля Путин заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания МТК «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом. Он добавил, что маршрут прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и Глобального Юга.

Газета The New York Times писала, что МТК «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации подчеркнули, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.