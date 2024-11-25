Москва, 25 ноября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом 25 ноября сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня рассмотрим его на заседании Совета Думы и направим в рассылку в регионы», — приводятся его слова на официальном сайте ГД.

Законопроект предусматривает обязательное тестирование для таких детей перед зачислением в школы. Порядок проведения проверки знаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

Формат тестирования, его критерии оценки и минимальное количество баллов для успешного прохождения должен устанавливать федеральный орган исполнительной власти, контролирующий сферу образования. Дети, не прошедшие тестирование, не будут допущены до освоения образовательных программ, отмечается в документе.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал предложение запретить зачисление в российские школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. По его словам, подобная инициатива может освободить учащихся от ограничений «равнение на отстающего».

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что при реализации инициативы необходимо создавать специальные дошкольные языковые курсы, где и должна происходить подготовка к школе — обучение азам русского языка детей мигрантов. Кроме русского языка, там нужно обучать и основам отечественной бытовой культуры (укладу жизни), что даст хотя бы начальную адаптацию к школе, добавил он.