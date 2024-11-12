Москва, 12 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Предложение запретить зачисление в российские школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, является правильным и своевременным. Такое мнение высказал 12 ноября замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

РИА Новости/Илья Питалев

«Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений «равнение на отстающего», — написал он в своём Telegram-канале.

Отдельно архиепископ подчеркнул, что основой законодательства должны быть идея, идеология и принцип, и принципом существования России является русский православный народ. Он отметил, что речь в данном случае не идёт о конфликте между православными и мусульманами, населяющими Россию.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект, согласно которому в российские школы будет запрещено зачислять детей мигрантов, если они не знают русский язык. Его авторы предлагают предусмотреть проверку законности пребывания данных лиц на территории России и обязательное прохождение тестирования на знание русского языка.

Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон, запрещающий посредничество при проведении экзамена для мигрантов. Тестирование и выдачу документа могут проводить исключительно госучреждения, которые вошли в установленный правительством перечень.

Глава комитета ГД по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий 11 ноября заявил, что правительство рассмотрит пакет законопроектов по ограничению максимального срока аренды жилья мигрантами одним годом.