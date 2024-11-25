Вильнюс, 25 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Пилот рухнувшего в Вильнюсе грузового самолёта Boeing-737 компании DHL не сбросил скорость при снижении, как того требовала инструкция. Об этом 25 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

Отмечается, воздушное судно опустилось существенно ниже заданной траектории полёта и мчалось со скоростью 277 км/ч на высоте всего около 200 м, что сделало безрезультатными попытки посадить или поднять борт.

По данным канала, проверяется версия о том, что пилоту стало плохо, из-за чего он не смог вовремя снизить скорость.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Воздушное судно следовало из Лейпцига и должно было совершить посадку в аэропорту, но разбилось в нескольких километрах от него.

Разбирая обломки самолёта, спасатели обнаружили пилота и ещё двух человек, находившихся на борту. Пилот скончался от полученных травм, двоих пострадавших госпитализировали.

Глава литовского Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать слишком рано.