Вильнюс, 25 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Данных о том, что крушению грузового самолёта компании DHL в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса предшествовал взрыв, у властей Литвы нет. Об этом заявили 25 ноября в Национальном центре управления кризисами республики.

AP/TASS//Mindaugas Kulbis

«На данный момент у нас нет никаких данных о том, что был взрыв», — процитировало представителя центра Reuters.

По данным специальных служб, самолёт ударился о землю и двигался по земле ещё не менее 100 метров. Обломки воздушного судна частично задели жилой дом.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Воздушное судно следовало из Лейпцига и должно было совершить посадку в аэропорту, но разбилось в нескольких километрах от него.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931397" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Появились кадры крушения грузового Boeing-737 возле жилого дома в Литве

Самолёт упал на некотором расстоянии от двухэтажного жилого дома, в котором находились люди. В доме начался пожар, 12 жильцов эвакуировали. Как сообщил литовский Национальный центр управления кризисами, никто из них не пострадал.

Разбирая обломки самолёта, спасатели обнаружили пилота и ещё двух человек, находившихся на борту. Пилот скончался от полученных травм, двоих пострадавших госпитализировали.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать слишком рано.