Донецк, 25 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Украинские формирования заминировали колодцы и подходы к скважинам при бегстве из города Селидова в Донецкой Народной Республике (ДНР) от наступающих подразделений армии России. Об этом 25 ноября рассказали в российских силовых структурах.

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«При бегстве из Селидова ВСУ традиционно минировали всё на своём пути. В основном это были дома, в которых они квартировались. Кроме того, минировалась местная инфраструктура, включая колодцы и подходы к скважинам, видимо, для того, чтобы полностью лишить местных воды», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что также на работы по разминированию города потребуется несколько месяцев, и отметил, что украинские боевики при минировании использовали разнообразные мины производства стран Запада, а также самодельные взрывные устройства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 ноября стало известно, что украинские боевики убили и сожгли в Селидово пятерых членов одной семьи. В живых остался только последний из членов семьи, который в тот момент вышел из дома.

В силовых структурах 1 ноября рассказали, что военные ВСУ при бегстве из Селидово заминировали дома и объекты социальной инфраструктуры. Уточнялось, что это частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры и многоквартирные дома.

Минобороны 29 октября сообщило, что подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово. Ранее в этот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.