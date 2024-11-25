ДНР, 25 ноября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. В городе Селидово (Донецкая Народная Республика), который недавно был освобождён российскими войсками, украинские военные убили и сожгли пятерых членов одной семьи. Об этом сообщил очевидец, который вместе с единственным выжившим родственником хоронил горожан.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«Володя остался один из шести человек. Он вышел на улицу в туалет и услышал крики и шум. Когда выглянул, то увидел, что его семью вывели из дома и расстреляли. Он успел убежать и спрятаться. А когда вернулся, увидел, что тела родных были сожжены», — рассказал очевидец «РИА Новости».

Владимир в одночасье потерял супругу Ольгу, сына Романа, внука Влада, невестку Ольги и сваху.

Останки хоронили в спешке, прямо возле дома, под обстрелами. Собрали в мешочки, поставили крестик, табличку повесили, добавил мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, житель Селидово в Донецкой Народной Республике рассказал, как самолёт ВСУ нанёс авиаудар по девятиэтажному жилому дому, он выгорел полностью. По словам мужчины, в городе происходили «нехорошие, беспредельные» действия со стороны киевской армии.

Российские силовики отмечали, что ВСУ при бегстве из города минировали дома и объекты социальной инфраструктуры.

Французские наёмники ВСУ, отступавшие из Селидово, расстреливали людей, рассказал очевидец. По его словам, во время отхода из города военные заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в жильцов, которые там оставались.

Российские военные нашли более 10 тел мирных жителей в городе Селидово, которые были расстреляны ВСУ. Большинству погибших было больше 40 лет. У многих из них нашли огнестрельные ранения от оружия разного калибра, следы пыток.