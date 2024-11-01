Донецк, 1 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Украинские военные при бегстве из города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) минировали дома и объекты социальной инфраструктуры. Об этом 1 ноября сообщили в силовых структурах.

Александр Река/ТАСС

«Противник, когда бежал из Селидова, старался минировать всё на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что на разминирование города может уйти несколько месяцев.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово. В тот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

Министерство обороны РФ 29 октября опубликовало первое видео из освобождённого Селидова. На кадрах видно, как российские военнослужащие убирают с флагштока на крыше многоэтажного здания украинский флаг и устанавливают на его месте российский.