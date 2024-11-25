Москва, 25 ноября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Порядка 400 военных украинской Государственной специальной службы транспорта (ГССТ), призванной охранять объекты транспортной системы, было переведено в танковые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фоне дефицита личного состава. Об этом 25 ноября рассказал пленный боец украинских формирований Александр Приймачук.

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«С ДССТ (Держспецтрансслужба, Государственная специальная служба транспорта. — Прим. ред.) нас собрали человек 400, привезли в какой-то лес и, как говорится, «продали» в 17-ю танковую [бригаду ВСУ]», — привёл его слова ТАСС.

Приймачук уточнил, что причина в кадровом голоде в танковых частях украинской армии, добавив, что командование ВСУ постоянно занималось запугиванием своих подчинённых.

По словам пленного, он был мобилизован в ряды ВСУ в качестве водителя, однако автомобиль ему так и не выдали. Мужчине дали автомат, после чего он в карауле занимался охраной мостов и других объектов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, срок полномочий которого закончился ещё в мае, «верховным ТЦКшником» (ТЦК — территориальный центр комплектации, аналог военкомата на Украине) для всего мира. По его словам, Зеленский теперь выполняет обязанности по продолжению боевых действий с показом картинки для зарубежных медиа в виде фейковых соцопросов, постоянному выпрашиванию у Запада вооружений и денежных средств, а также по обеспечению линии фронта новой живой силой.

В Генштабе ВСУ 23 ноября заявили о сложной обстановке для украинской армии в зоне боевых действий. Отмечалось, что у Вооружённых сил России имеется перевес в живой силе и технике, и они «безостановочно атакуют» противника.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов 18 ноября заявил, что киевский режим в рамках подготовки к зимней кампании продолжает проводить жёсткую мобилизацию, намереваясь в ближайшее время направить в войска 100–150 тыс. новобранцев. При этом ни о каком переломе ситуации речи уже не идёт, главная задача — удержать фронт, но и с ней ВСУ не справляются, добавил он.