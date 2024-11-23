Киев, 23 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Обстановка в зоне боевых действий для Вооружённых сил Украины является сложной, заявили 23 ноября в Генштабе ВСУ.

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У российских войск есть перевес как в живой силе, так и в технике, и ВС РФ «безостановочно атакуют», отмечает в сообщении в Telegram-канале Генштаба.

«Ситуация на фронте остаётся сложной», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября президент Владимир Путин заявил, что российские войска на линии фронта действуют успешно, грамотно и мужественно. Глава государства высоко оценил подготовку и работу военнослужащих ВС России и отметил, что именно от их героизма зависит успех страны в специальной военной операции.

Министр обороны Андрей Белоусов 22 ноября в ходе совещания в пункте управления группировки ВС РФ «Север» заявил, что российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ, сорвав планы противника на 2025 год, и ускорили продвижение в зоне военного конфликта.

Готовясь к зимней кампании, киевский режим продолжает жёсткую мобилизацию, рассчитывая в ближайшее время направить в войска 100–150 тыс. новобранцев, и ни о каком переломе ситуации речи уже не идёт, главная задача — удержать фронт, но и с ней украинская армия не справляется, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.