Киев, 25 ноября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился ещё в мае, давно стал «верховным ТЦКшником» (ТЦК — территориальный центр комплектации, аналог военкомата на Украине) для всего мира. Об этом 24 ноября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Global Look Press/Vannicelli/Grillotti

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижёров конфликта в частности, давно превратился из президента в верховного ТЦКшника», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, теперь обязанностями главы киевского режима являются продолжение военных действий с показом картинки для зарубежных СМИ в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание у западных стран вооружений и денежных средств, а также обеспечение линии боестолкновения новой живой силой.

Депутат рады подчеркнул, что Зеленскому как «верховному ТЦК-шнику» не нужны для этого конституция и соблюдение прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Киев ужесточил меры мобилизации на контролируемой им территории. Был принят закон, позволяющий сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе. При этом призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук 18 ноября заявил, что Зеленский зарабатывает до 4 млрд долларов в год на ТЦК. По его словам, размер взятки, чтобы откупиться от призыва в армию, может составлять от 5 тыс. до 30 тыс. долларов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. На следующем этапе в украинские формирования будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда, для чего в Киеве и заговорили о новом снижении призывного возраста, добавил глава государства.