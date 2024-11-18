Киев, 18 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский зарабатывает до 4 млрд долларов в год на территориальных центрах комплектования (ТЦК), которые являются аналогом военкоматов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz

«На Украине возможно жить только в случае, если у человека есть средства, чтобы откупиться от военкомов. ТЦК ежегодно привозит в офис президента от 2 млрд до 4 млрд долларов», — сказал он в эфире телеканала «БелТА».

Депутат уточнил, что сумма взяток может составлять от 5 тыс. до 30 тыс. долларов.

Как передавало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

12 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь. Также набирают людей из мест заключения.