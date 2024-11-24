Москва, 25 ноября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление главы министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о возможности нанесения ударов по территории РФ актом агрессии.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По мнению парламентария, власти Франции желают занять лидирующие позиции на рынке вооружений. В этой связи война на Украине ей крайне необходима.

«Для них Украина — это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты и улучшить своё финансовое положение за счёт страданий украинского народа и агрессии против России», — сказал Белик в интервью «РИА Новости».

Депутат отметил, что конфликт на Украине серьёзно подорвал благополучие жителей западных стран и им следует задуматься о действиях своих правящих элит, антироссийская политика которых привела к разрушению Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Жан-Ноэль Барро заявил о праве ВСУ наносить удары по территории России французскими дальнобойными ракетами SCALP. При этом министр не стал уточнять, использовала ли уже Украина французское оружие.

По его словам, Запад не должен проводить для Киева «красные линии». Помимо этого, Барро допустил, что Франция может отправить своих военных на Украину для помощи ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, «позволяя» наносить удары дальнобойным оружием по России, Франция не поддерживает, а добивает Украину. Барро, заявивший об отсутствии «красных линий» в поддержке Киева, является предателем, написал 24 ноября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.