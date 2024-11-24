Москва, 24 ноября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, а не Россия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на вопрос журналиста, можно ли считать обновление ядерной доктрины РФ сигналом, который Москва посылает Западу. Представитель Кремля подтвердил, что этот шаг не случаен.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определённая закономерность», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь пояснил, что российский лидер вынужден отвечать на провокационные шаги действующей администрации Белого дома.

«Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но тем не менее Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Дмитрий Песков отмечал, что российские власти открыты для контактов, но действующие американские власти предпочитают эскалацию. Представитель Кремля добавил, что 21 ноября Владимир Путин вновь напомнил о позиции Москвы, которая пытается избежать эскалации и выйти на путь урегулирования.

19 ноября 2024 года президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

Разговоры об изменении ядерной доктрины РФ начались в сентябре после появления новостей о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами. 25 сентября 2024 года Владимир Путин предложил обновить документ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия обладает правом ответить оружием массового поражения в случае ударов по своей территории ракетами НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что такой шаг приведёт к третьей мировой войне.