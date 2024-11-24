Москва, 24 ноября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Ночью четыре российских региона подверглись атаке украинских беспилотников, самый массированный налёт отражён в Курской области. Всего перехвачено и сбито больше 30 БПЛА, сообщает 24 ноября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Александр Река/ТАСС

С помощью БПЛА самолётного типа киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 27 дронов в небе над Курской областью, четыре — над Липецкой, два — над Белгородской и один — над Орловской областью.

Кроме того, около 07:30 мск ещё два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской и Брянской областями, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об отсутствии пострадавших при налёте вражеских дронов на регион. В области с 01:25 до 03:40 действовала угроза атаки БПЛА красного уровня, затем воздушную опасность снизили до жёлтого уровня. В настоящее время угрозы не зафиксированы, на местах падения дронов работают специалисты, отметил губернатор.

В Курской области помимо 27 дронов перехватили две украинские ракеты, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Подробностей он не привёл и напомнил, что приближаться к обломкам опасно.