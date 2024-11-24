Липецк, 24 ноября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Ночью в Липецкой области уничтожили четыре украинских беспилотника, пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил 24 ноября в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Четыре беспилотника были сбиты минувшей ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв и пострадавших нет», — написал Артамонов.

Он добавил, что угрозы в настоящее время не зафиксированы, на местах падения БПЛА работают специалисты.

Ночью в Липецкой области объявляли угрозу атаки БПЛА красного уровня. Предупреждение действовало с 01:25 до 03:40, затем воздушную опасность снизили до жёлтого уровня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ информировало о перехвате ночью 34 украинских дронов. Самая массированная атака пришлась на Курскую область — над регионом сбили 27 дронов ВСУ. Ещё четыре беспилотника перехватили в Липецкой области, два — в Белгородской, один — в Орловской.

Кроме того, над Курской областью были сбиты две украинские ракеты, сообщил губернатор Алексей Смирнов.