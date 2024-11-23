Варшава, 23 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Правящая в Польше коалиция выбрала своим кандидатом на пост президента страны мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сообщил 23 ноября польский премьер-министр Дональд Туск.

Artur Reszko/EPA/ТАСС Рафал Тшасковский

«Кандидатом в президенты от коалиции стал Рафал Тшасковский», — сказал глава правительства республики на церемонии оглашения итогов прошедших праймериз.

Проведение выборов президента Польши назначено на май 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Польше прошли выборы в парламент республики, на которых большинство получила правящая на тот момент партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Она набрала 35,38%. «Гражданская коалиция» получила 30,7% голосов избирателей, а избирательный блок «Третий путь» — 14,4%. В парламент также прошли коалиция партий «Левые» (8,48%) и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» (7,17%).

В ноябре «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и заявили о планах сформировать общее правительство в республике. Они также выдвинули Дональда Туска на пост премьер-министра страны. В середине декабря он вступил в должность.

В июне 2024 года «Гражданская коалиция» выиграла выборы в Европейский парламент в Польше.