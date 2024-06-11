В воскресенье в Польше выбирали депутатов в Европарламент созыва 2024–2029 гг. Из 720 представителей 27 стран Европейского союза в этом году там будет 53 польских депутата. Квота каждой из стран рассчитывается пропорционально численности населения и определяется заново перед каждыми выборами. При этом явка на этот раз в Польше была низкой.

Иван Шилов ИА Регнум

На участки пришло всего 40,65% избирателей. Это заметно меньше, чем в прошлые выборы 2019 года, когда проголосовали 45,68%. В какой-то мере это можно оправдать тем, что для поляков это уже третья (для некоторых — и вовсе четвёртая) процедура голосования в этом году. Граждане по-своему устали от выполнения гражданского долга. Они уже выбирали депутатов нижней палаты парламента (сейма) и проходили через местные выборы. На последних в части страны избирателям даже приходилось голосовать в двух турах.

И неудивительно, что часть граждан, и без того вымотанная от социальной напряжённости и экономических проблем, проигнорировала очередное голосование. К слову, и избирательные кампании некоторых партий были предельно тусклые.

«Пророссийский» успех

Главными триумфаторами выборов можно назвать ультраправых евроскептиков «Конфедерация», за которых отдали голоса 12,8% избирателей, что даёт депутатам право на шесть мест.

В самой Польше государственные СМИ именуют «Конфедерацию» «пророссийской партией», а рупор украинских грантоедов «Украинская правда» — «антиукраинской».

Для «Конфедерации» нынешний результат — значительный успех. На прошлых выборах в ЕП они не получили ни одного мандата. Один из лидеров партии Кшиштоф Босак этот триумф называет «наказанием для политического истеблишмента», подчёркивая, что нынешний «картель» польских партий «должен быть расформирован».

«Конфедерация» смогла грамотно использовать свои козыри: чёткую программу, следование социальным трендам и живое общение с молодыми избирателями, которые составили значительную массу голосовавших за правых популистов. В возрастной группе 18-29 лет за неё отдали голоса 30,1%, в то время как за правящую КО — 25,8%, а за президентскую PiS и вовсе 15,3%.

Большой проблемой «Конфедерации» называют «старую гвардию» вроде Януша Корвина-Микке и Гжегожа Брауна, которые часто оказываются втянутыми в скандалы, и на этом обычно их политические высказывания и заканчиваются. С другой стороны, нельзя отрицать, что именно поступки Брауна или заявления Корвина-Микке привлекают внимание общественности к партии, а считывая реакцию публики, депутаты грамотно выстраивают стратегию и определяют, какую обратную связь на них давать.

Тем более что, как бы кто ни реагировал на Брауна, — он получил своё место в Европарламенте, чем уже вызвал значительное раздражение правительственных чиновников вроде главы польского МИД Радослава Сикорского, который заявил, что опасается его «антисемитских и хулиганских выходок». Вместе с тем он посетовал на медлительность судебной системы Польши: дескать, если бы дело в отношении Брауна шло быстрее, тот, вероятно, «уже сидел бы в тюрьме».

Однако карающая длань кабмина Туска ещё не накрыла всю судебную систему, состоящую во многом из ставленников PiS, т.е. людей консервативных взглядов. Браун для них намного ближе, чем новая вертикаль исполнительной власти.

Некоторые проправительственные эксперты даже высказали опасения о том, что «Конфедерация» составит коалицию с «Правом и справедливостью», указывая на общий рост поддержки правых партий по Евросоюзу. Учитывая напряжённые отношения Польши с евробюрократами, им действительно стоило бы этого опасаться такого союза, а самим полякам — ответных мер Брюсселя. А как действует Брюссель, когда ему что-то не нравится, прекрасно известно как полякам, так и венграм — ограничение в выплатах из общих фондов, запреты на дебаты или внесение вопросов на рассмотрение в Европарламент.

Новое поражение Качиньского

Однако коалиция с «Конфедерацией» — вопрос гипотетический, а реальность пока такова, что главным аутсайдером этих выборов в Польше стала именно PiS. И это очередное поражение партии партии Ярослава Качиньского, которая по результатам парламентских выборов вынуждена была уйти в оппозицию. «Право и справедливость» (PiS) получила 36,16% голосов избирателей, которые конвертируются в 20 мандатов европарламентариев. В сравнении с прошлым голосованием в 2019 г. PiS потеряла целых пять мандатов и почти 9,26% голосов.

Вероятно, причиной такого резкого сдвига стала в том числе и агрессивная позиция нового правительства Туска по отношению к PiS. Власти продолжают свою «охоту на ведьм», которая заключается не только в поимке неких «российских агентов» или «белорусских шпионов», но и в постоянных обвинениях и разоблачениях проступков предшественников и их сторонников. Скорее всего, пройдёт ещё некоторое время, и уже на каждого депутата PiS найдут нужное «дело».

Однако невозможно не заметить и то, что голосование выявило внутренние проблемы партии, в частности — отсутствие инноваций и стратегического видения. При этом PiS вроде как и стремилась к обновлениям, но авторитарность лидера не позволила произойти значительным переменам.

PiS также не смогла должным образом использовать своё новое амплуа — главной оппозиционной партии. Например, некоторое время депутаты активно поддерживали протест фермеров, но и эту карту не удалось разыграть удачно. Покаяния за поддержку ненавистной аграриям европейской «Зелёной сделки» и обещания из неё выйти в случае победы не принесли желаемого результата.

Неспособность PiS обновить свою программу сообразно современному состоянию политики и приоритетам избирателей, а также сопротивление каким-либо новациям, вероятно, и стали решающими в этом голосовании.

Но PiS всё равно удержала второе место, более того, в её партийные списки прошли, например, Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик, которые были осуждены за злоупотребление властью в так называемом земельном скандале и впоследствии помилованы президентом Польши Анджеем Дудой.

А ещё есть подозрение, что PiS не просто провалила избирательную кампанию, а сознательно отошла в сторону от европейских дел, решив сосредоточиться на внутренней политике. Возможно, что в будущем такая стратегия сыграет на руку партии Качиньского и решение работать внутри страны, не распыляясь на бюрократию ЕС, будет верным, а главное — сепарирующим PiS от общего политического шума.

В любом случае, пока официальные лидеры празднуют, заявляя об «очередной победе демократии», в стане PiS говорят, что результат борьбы «является большим вызовом» и поводом «сделать выводы».

Поляки подвинут немцев

По сути, исход противостояния двух крупнейших политических сил решил всего один процент голосов избирателей. Согласно данным Госизбиркома после обработки 100% бюллетеней, правящая «Гражданская коалиция» (KO) под руководством премьер-министра Дональда Туска набрала 37,05% и получит 21 место в Европарламенте.

Вместе с тем партнёры КО по правящей коалиции значительно отстали: «Третий путь», состоящий из «Польши 2050» и Польской крестьянской партии», набрал 6,9% голосов, а «Новые левые» — 6,3% голосов. Этот результат обеспечит каждой из партий по три мандата. Интересно, что при таких результатах они бы даже не прошли в нижнюю палату польского парламента. И многие полагают, что КО удалось набрать хорошие проценты только потому, что Туск смог переманить голоса избирателей своих младших партнёров по коалиции.

Накануне выборов в Европарламент платформа EuMatrix, которая изучает его деятельность, опубликовала отчёт, согласно которому польские евродепутаты имели мало влияния в области сельского хозяйства, климата и экологической политики — то есть в критически важных для Польши секторах.

Хуже проявили себя только венгры, что и неудивительно: ведь правящая в стране партия «Фидес» после её исключения из Европейской народной партии (ЕНП) вообще не принадлежала ни к какой политической группировке. А правила в Европарламенте довольно просты: чем меньше политическая группа, тем меньше у неё важных позиций, мест в комитетах, времени на дебаты и освещения на докладах — иными словами, специфического влияния на законодательство ЕС.

Однако проправительственные издания в Польше утверждают, что победа Туска, пускай и с минимальным отрывом, может сулить стране «восстановление власти и влияния в Европарламенте». Поляки, будучи второй по численности национальной делегацией (после немцев) в победившей Европейской народной партии, могут бороться за самые высокие посты в новом созыве и частично отстранить немцев от власти.

В состав новой фракции ЕНП теперь входят 30 немцев, 23 поляка, 22 испанца и румынская делегация из 10 человек, следующие делегации состоят всего из нескольких депутатов каждая. Это свидетельствует о том, что, вероятно, будет реорганизована структура самой фракции. Первые переговоры по этому поводу должны состояться уже 11 июня, поскольку фракция намерена избрать свое руководство 19 июня.

Кроме того, учитывая, что партия Туска действует исключительно в парадигме общего направления политики Брюсселя, можно предположить, что некоторое преимущество депутаты от КО всё же могут получить.

Однако для обычных поляков это не сулит особенных перемен. Туск уже неоднократно доказал, что стратегия правительства формируется запросами и комментариями из Брюсселя, а там чётко настроены развалить сельское хозяйство, на которое опирается значительная часть поляков, и наводнить страну мигрантами, к которым у граждан отношение максимально агрессивное.

А значит, это спровоцирует очередное социальное напряжение в республике, и без того уставшей от внутриполитических дрязг и внешнего давления.