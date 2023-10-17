Варшава, 17 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Большинство на выборах в парламент Польши получила правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, набрав 35,38%. Результаты 17 октября опубликовали на сайте Государственной избирательной комиссии страны после подсчёта 100% бюллетеней.

IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS/Global Look Press

Второе место заняла оппозиционная «Гражданская коалиция», набрав 30,7% голосов, третье — избирательный блок «Третий путь», который получил 14,4%. Также в парламент проходят коалиция партий «Левые» (8,48%) и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» (7,17%).

PiS не набрала более половины голосов, ей придётся создавать коалицию, чтобы сформировать правительство. Оппозиционные партии могут отказаться от союза с правящей партией и создать свою коалицию. Польский политолог Марек Мишкевич отметил, что оппозиционные политические силы относятся к разным направлениям, поэтому их объединение выглядело бы странным.

Выборы в Польше состоялись 15 октября. Явка достигла 72,9%, при этом в 2019 году она составила только 61,74%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 октября заявил, что итоги выборов в Польше, скорее всего, не отразятся на отношениях Москвы и Варшавы. От отметил, что в соседней стране пока не видно даже завуалированных намёков о восстановлении российской-польских отношений. Песков подчеркнул, что разлад между странами произошёл не по вине России.