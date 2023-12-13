Варшава, 13 декабря, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра страны Дональда Туска. Торжественная церемония прошла 13 декабря в президентском дворце. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska.

PAWEL SUPERNAK/EPA/ ТАСС Премьер-министр Польши Дональд Туск

Вслед за Туском присягу примут другие члены правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе парламентских выборов в Польше большинство получила находившаяся в оппозиции «Гражданская коалиция», которую возглавляет Туск. 10 ноября она подписала соглашение о создании коалиции с партиями «Третий путь» и «Левые», объявив о намерении сформировать правительство.

13 ноября вслед за правительством по результатам парламентских выборов в стране премьер-министр Матеуш Моравецкий из партии «Право и справедливость» подал в отставку. Несмотря на это, президент Анджей Дуда поручил ему сформировать новое правительство, вернув Моравецкого на пост премьера.

27 ноября новое правительство дало присягу, а 11 декабря Сейм отправил его в отставку. Вечером того же дня депутаты проголосовали за назначение Туска премьер-министром.

12 декабря, выступая с программной речью к Сейму, Туск представил новое правительство. Он подчеркнул, что будет добиваться восстановления авторитета республики в Евросоюзе. Политик объявил, что вице-премьером и министром национальной безопасности назначит лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша. Вторым вице-премьером и министром информации глава правительства выбрал Петра Галковского.