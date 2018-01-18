Варшава, 10 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Прошедшие в парламент Польши по итогам выборов оппозиционные объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство. Церемония подписания транслировалась телеканалом TVP.

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Дональд Туск

«Мы подписываем текст коалиционного соглашения. Это сборник опорных пунктов сотрудничества после получения от президента возможности создания правительства», — сказал глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск.

Согласно подписанному соглашению, объединённая оппозиция Польши выдвинет на пост премьер-министра республики Дональда Туска. По его словам, партии договорились «все четыре года работать над благополучием полек и поляков».

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы, которые состоялись в Польше 15 октября, привели к смене власти в стране. После восьми лет правления консервативной партии «Право и справедливость» большинство в Сейме получила оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».

«Объединённые правые» (под этим коалиционным брендом шла на выборы ПиС) набрали 35,38% голосов и получили 194 мандата в 460-местном Сейме. Они потеряли большинство в парламенте.