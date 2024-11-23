В США заявили, что ВС России могут нанести второй удар системой «Орешник»
«Институт изучения войны»: ВС РФ могут нанести второй удар системой «Орешник»
Вашингтон, 23 ноября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут нанести новый удар ракетной системой «Орешник», заявили эксперты американского «Института изучения войны».
Целью испытательных пусков той же или схожей системы может быть «достижение того же риторического эффекта», сказано в сообщении «Института».
«Российские источники сообщили, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23–24 ноября для испытания ракеты, но не уточнили, какой тип ракеты испытывают российские силы», — отметили эксперты.
Они также напомнили о заявлении заместителя начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что Россия, вероятно, в будущем проведёт новые испытательные пуски.
Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.
Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.
В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.