Вашингтон, 23 ноября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут нанести новый удар ракетной системой «Орешник», заявили эксперты американского «Института изучения войны».

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Целью испытательных пусков той же или схожей системы может быть «достижение того же риторического эффекта», сказано в сообщении «Института».

«Российские источники сообщили, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23–24 ноября для испытания ракеты, но не уточнили, какой тип ракеты испытывают российские силы», — отметили эксперты.

Они также напомнили о заявлении заместителя начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что Россия, вероятно, в будущем проведёт новые испытательные пуски.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.