Сухум, 23 ноября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Абхазия могла бы стать полигоном, на котором можно было бы протестировать единую валюту Союзного государства России и Белоруссии, заявил лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

РИА Новости/Илья Питалев

В интервью РБК Ардзинба напомнил, что в Абхазии в качестве официального платёжного средства используется российский рубль, и заявил, что подобных прецедентов в мире больше нет.

Эксперимент мог бы формализовать использование рубля в Абхазии, заодно можно было бы решить один из спорных вопросов развития Союзного государства, сказал политик.

«Один из камней преткновения — это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей «песочницей», где можно протестировать эту историю», — заявил Ардзинба.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее не раз заявлял, что говорить о появлении единой валюты в Союзном государстве преждевременно. Он отмечал важность проведения единой макроэкономической политики и гармонизации политики банков двух стран, а также указывал на необходимость синхронизации антимонопольного, налогового, таможенного законодательств.

В мае 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным пока не вводить единую валюту. Для введения общей валюты Союзному государству нужно «созреть», сказал в свою очередь президент России в июле 2024 года.