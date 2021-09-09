Москва, 9 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день не идёт обсуждений единой валюты России и Белоруссии, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин «По единой валюте мы согласны с этим (что говорить о единой валюте рано), и Александр Григорьевич согласился. Очень важно проведение единой макроэкономической политики».

По словам российского президента, в этом направлении сделаны первые шаги. Он добавил, что необходимо «гармонизировать денежно-кредитную политику» Банка России и Банка Белоруссии.

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Также, отмечает глава государства, необходимо чтобы у двух стран произошла интеграция платёжных систем, также нужно добиться должного уровня информационной безопасности в финансовой сфере. Это непростые задачи, добавил Путин.