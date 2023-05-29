Минск, 29 мая, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договорённости с российским лидером Владимиром Путиным пока не вводить единую валюту. Как он сообщил 29 мая на встрече с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, её введение — «вопрос не сегодняшнего дня».

Илья Питалев/РИА Новости Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что хотел бы «подучиться» по нескольким вопросам, так как не до конца понимает, как создаётся и развивается единая валюта. Обращаясь к Набиуллиной, он подчеркнул, что крайне заинтересован в точке зрения российских специалистов.

«То, что у нас работает Межбанковский валютный совет, тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идёт о создании единой валюты, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — процитировало Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер заметил, что патриотично настроенные россияне и белорусы «часто поднимают этот вопрос», поэтому и хотел бы услышать мнение общепризнанной, как он выразился, фигуры Набиуллиной.

«Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов», — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 мая главы МИД России и Белоруссии заявили об общих приоритетах во внешней политике. Соответствующий документ Сергей Лавров и Сергей Алейник подписали по итогам переговоров в Москве.