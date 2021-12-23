Москва, 23 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Возможность появления единой валюты у России и Белоруссии — это вопрос будущего. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Он рассказал, что сейчас две страны должны синхронизировать законодательства в сфере экономики.

«Я уже не говорю про единую валюту. Это вопрос, возможно, будущего. Если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счёт. Но нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики. Антимонопольное, налоговое, таможенное», — сказал Путин.