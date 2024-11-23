Киев, 23 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал себя клоуном, обвинив депутатов Рады в отмене заседания парламента на фоне угрозы ракетной атаки после применения Россией «Орешника», заявил украинский депутат Артём Дмитрук.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он НЕRO (герой — в переводе с английского. — Прим. ред.), а все остальные предатели!» — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рада отменила заседание, назначенное на 22 ноября. Решение было принято поздно вечером 21 ноября, после обращения президента России Владимира Путина, в котором он рассказал об успешном применении «Орешника» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске.

Глава государства также добавил, что РФ будет заранее, открыто и публично предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов.

Депутат Рады Ярослав Железняк отмечал, что решение об отмене заседания Верховной рады было принято ввиду наличия информации о вероятности ракетной атаки. Он уточнил, что решение приняла фракция Зеленского «Слуга народа».

При этом Зеленский в своём обращении заявил, что наличие информации о возможных ударах не является основанием для прекращения работы и что таким основанием может становиться только сигнал воздушной тревоги.