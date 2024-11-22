Киев, 22 ноября, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и посольства зарубежных стран за отказ работать из-за угрозы обстрелов «Орешником».

Ukrainian Presidential Press Service

Верховная рада ранее отменила заседание, назначенное на 22 ноября. Решение было принято поздно вечером 21 ноября, после обращения президента России Владимира Путина, в котором тот рассказал об успешном применении «Орешника». Накануне, 20 ноября, в Киеве приостанавливали работу посольство США и ряда других стран НАТО.

Зеленский в своём обращении заявил, что наличие информации о возможных ударах не является основанием для прекращения работы и что таким основанием может становиться только сигнал воздушной тревоги.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что решение об отмене заседания Верховной рады было принято ввиду наличия информации о вероятности ракетной атаки. Также он заявил, что это раскритикованное Зеленским решение приняла его собственная фракция «Слуга народа».

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что Россия будет заранее, открыто и публично предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.