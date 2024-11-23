Волноваха, ДНР, 23 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вышли на окраины посёлка Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики, сообщил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что российские военные продвинулись на времевском направлении, которое находится на стыке Запорожской области и ДНР.

«Наши войска освободили свыше 20 квадратных километров и вышли на окраины Великой Новоселки», — сказал Рогов, слова которого приводит «РИА Новости».

Сопредседатель координационного совета отметил, что в этом населённом пункте ВСУ оборудовали крупный командный и логистический пункт. Он добавил, что сейчас на окраине посёлка российские войска ведут активные бои штурмового характера.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября стало известно, что российские войска продвинулись вперёд на запорожской линии фронта и зашли в село Шахтёрское в ДНР. Владимир Рогов назвал заход ВС РФ в этот населённый пункт серьёзным успехом.

15 ноября Владимир Рогов проинформировал, что Вооружённые силы России выбили ВСУ из села Новодаровка Запорожской области на времевском направлении. 16 ноября он заявил, что российские военные отбросили украинские силы восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино на запорожской линии фронта.

Кроме того, ВС РФ продвинулись на широком участке фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на ореховском направлении.