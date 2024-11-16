Мелитополь, 16 ноября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. ВС России отбросили украинских военных восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино на запорожской линии фронта. Об этом 16 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Есть успехи нашей армии сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. Так, наши воины продвинулись вперед и отбросили противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новосёлки на времевском направлении», — сказал Рогов «РИА Новости».

По его словам, российские войска также прошли широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на ореховском направлении.

Работино — село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Именно для его захвата Вооружённые силы Украины вводили в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка российских войск «Днепр» полностью освободила Работино, открыв путь к освобождению от ВСУ Новоданиловки и города Орехов.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, российские войска выбили военных Вооружённых сил Украины из села Новодаровка в Запорожской области на времевском направлении фронта. Рогов сообщил, что продвижение российских войск на данном участке продолжается.

14 ноября подразделения Вооружённых сил России группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы также отразили 11 контратак украинских штурмовиков в направлении населённых пунктов Зелёное Поле, Леонидовка, Дружба. Потери ВСУ составили: до 485 военных, немецкая боевая машина пехоты Marder, пять бронемашин «Казак», турецкая бронемашина Kirpi и другое вооружение.

13 ноября бойцы группировки войск «Восток» ВС России освободили село Ровнополь в ДНР. Потери украинской стороны на этом направлении за сутки составили 150 военных, бронетранспортёр, семь автомобилей и САУ Caesar французского производства.