Мелитополь, 15 ноября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Российские войска выбили военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) из села Новодаровка Запорожской области на времевском направлении фронта. Об этом в пятницу, 15 ноября, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ashley Chan/Global Look Press

«Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», — сказал Рогов «РИА Новости».

По его словам, продвижение российских войск на данном участке продолжается.

Новодаровка расположена неподалёку от административной границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новосёлке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, подразделения Вооружённых сил России группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Вознесенка в ДНР. Российские бойцы также отразили 11 контратак украинских штурмовиков в направлении населённых пунктов Зелёное Поле, Леонидовка, Дружба. Потери ВСУ составили до 485 военных, немецкая боевая машина пехоты Marder, пять бронемашин «Казак», турецкая бронемашина Kirpi и другое вооружение.

13 ноября бойцы группировки войск «Восток» ВС России освободили село Ровнополь в ДНР. Потери украинской стороны на этом направлении за сутки составили 150 военных, бронетранспортёр, семь автомобилей и САУ Caesar французского производства.