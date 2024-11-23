Москва, 23 ноября, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил 22 ноября главе государства Владимиру Путину о подробных характеристиках баллистического ракетного комплекса «Орешник».

ИА Регнум «Южмаш», ракеты

В ходе доклада Каракаев пояснил, что ракетный комплекс оснащён гиперзвуковыми блоками. Это позволяет поражать различные цели — от отдельных объектов до обширных территорий, а также высокозащищённые цели — с высокой точностью и эффективностью.

«Благодаря своим характеристикам и дальности действия, комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, что делает его уникальным среди других высокоточных ракет дальнего действия», — заверил командующий.

Сергей Каркаев добавил, что разработка «Орешника» позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Владимир Путин заявил, что подобные «Орешнику» системы могут появиться и у других стран, но это будет позже, важно, что у России такая система есть уже сейчас. Глава государства также добавил, что российский оборонный комплекс работает над созданием целой линейки ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров заявил, что РФ может в кратчайшие сроки наладить серийное производство ракетных комплексов «Орешник».